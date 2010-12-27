Эксперты из Петербурга обнаружили в музее "Ростовский кремль" восемь подделок

В числе ненастоящих картин "Самовар" Малевича и "Беспредметная композиция" Поповой.

В коллекции музея "Ростовский кремль" обнаружили восемь подделок. В частности, ненастоящими признаны картины "Самовар" Малевича (около 1913 года) и "Беспредметная композиция" Поповой (1918 год). Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что в 2017 году в музее "Ростовский кремль" провели экспертизу картин в стиле авангард. Исследования проводились экспертами из петербургского Института геологии докембрия, Государственного научно-исследовательского института реставрации и Русского музея.

Экспертиза выявила восемь подделок. Среди них картины "Самовар" Малевича и "Беспредметная композиция" Поповой. Эти работы созданы во второй половине XX века. Отмечается, что с высокой степенью вероятности подмена оригиналов произошла до 1971 года.

Музейное расследование будет продолжено. Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" сразу же по обнаружении поддельных произведений поставил об этом в известность Министерство культуры РФ. Картины "Самовар" К. Малевича и "Беспредметная композиция" Л. Поповой зарегистрированы в базе пропавших и утраченных культурных ценностей Минкультуры. Государственный музей-заповедник приложит все усилия для возвращения украденных произведений. Сообщают сотрудники музея

Ранее мы писали, что в Центральном музее железнодорожного транспорта открылся зал метрополитена.

Фото: музей "Ростовский кремль"