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В коллекции "Пассажиравтотранс" появился раритетный зубной кабинет на колесах 
22 октября, 20:15
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IRINA_CHALKINA
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В коллекции "Пассажиравтотранс" появился раритетный зубной кабинет на колесах 

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Его доставили в Северную столицу из Казахстана на эвакуаторе.

В понедельник, 22 октября, в коллекции "Пассажиравтотранс" появился раритетный зубной кабинет на колесах. Об этом сообщили в ведомстве. 

Старенький Ikarus-630 доставили в Северную столицу из Казахстана на эвакуаторе.

Он является одним из восьми сохранившихся в мире автобусов Ikarus-630. В России это единственный представитель венгерских автобусов 600-й серии. В 60-е годы XX века городская модификация Ikarus-620 использовалась на автопредприятиях Гатчины, Волхова, Сланцев и Выборга, входивших в ленинградский Главленавтотранс

поясняют в ведомстве 

Как оказалось, ранее автобус служил передвижным стоматологическим кабинетом. Помимо этого, этот транспорт также использовался для перевозки картофеля и нужд Федерации автоспорта.

В прес-службе отметили, что у данной модели в сохранности оригинальный двигатель и рама.

В данный момент реставраторы анализируют новый экспонат. Далее они решат, в какой модификации он будет восстановлен. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские "моржи" открыли купальный сезон у стен Петропавловки

Фото:СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

 

 

Теги: автобусы спб , пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Культура

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