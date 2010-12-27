Его доставили в Северную столицу из Казахстана на эвакуаторе.

В понедельник, 22 октября, в коллекции "Пассажиравтотранс" появился раритетный зубной кабинет на колесах. Об этом сообщили в ведомстве.

Старенький Ikarus-630 доставили в Северную столицу из Казахстана на эвакуаторе.

Он является одним из восьми сохранившихся в мире автобусов Ikarus-630. В России это единственный представитель венгерских автобусов 600-й серии. В 60-е годы XX века городская модификация Ikarus-620 использовалась на автопредприятиях Гатчины, Волхова, Сланцев и Выборга, входивших в ленинградский Главленавтотранс поясняют в ведомстве

Как оказалось, ранее автобус служил передвижным стоматологическим кабинетом. Помимо этого, этот транспорт также использовался для перевозки картофеля и нужд Федерации автоспорта.

В прес-службе отметили, что у данной модели в сохранности оригинальный двигатель и рама.

В данный момент реставраторы анализируют новый экспонат. Далее они решат, в какой модификации он будет восстановлен.

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Фото:СПб ГУП "Пассажиравтотранс"