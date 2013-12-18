В колледже парикмахерского искусства и декоративной косметики произошел пожар

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:04.

В Красносельском районе сегодня утром, 4 июня, произошел пожар. На улице Пионерстроя, 25, вспыхнул кабинет в Санкт-Петербургском колледже парикмахерского искусства и декоративной косметики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:04. Пламя распространилось по площади шесть "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 10:30 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv