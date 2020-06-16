В книжных магазинах появилась Конституция с уже внесёнными поправками. Об этом пишет РБК.
Отметим, что всенародное голосование по поправкам в основной закон страны состоится только 1 июля.
Обложка книги гласит, что новая Конституция России вступает в силу со дня публикации официальных итогов всенародного голосования.
Издателями уже обновлённого главного закона страны выступили "Эксмо", "Омега-Л" и "Проспект".
Ранее Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию партией КПРФ.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все