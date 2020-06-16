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В книжных магазинах появилась Конституция с уже внесёнными поправками

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Напомним, за них ещё не проголосовали.

В книжных магазинах появилась Конституция с уже внесёнными поправками. Об этом пишет РБК.

Отметим, что всенародное голосование по поправкам в основной закон страны состоится только 1 июля.

Обложка книги гласит, что новая Конституция России вступает в силу со дня публикации официальных итогов всенародного голосования.

Издателями уже обновлённого главного закона страны выступили "Эксмо", "Омега-Л" и "Проспект".

Ранее Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию партией КПРФ.

Видео: kremlin.ru

Теги: голосование по поправкам, конституция, поправки в конституцию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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