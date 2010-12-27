В скором времени петербуржцы смогут получить бесплатную помощь в клинике МЧС

Центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
В скором времени клинику приедет вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, которая примет участие в церемонии по передаче соглашения о сотрудничестве центра с городским правительством.
В клинике МЧС можно будет получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС (преимущественно больным с острым нарушением мозгового обращения). Также петербуржцы смогут обратиться за высокотехнологичной помощью, которая не входит в программу медицинского страхования.
Ранее Минздрав прокомментировал информацию о дефиците инсулина.
Фото: Piter.TV
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