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В киноцентре "Великан Парк" покажут голливудские фильмы
Сегодня, 19:15
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В киноцентре "Великан Парк" покажут голливудские фильмы

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Сеансы можно посетить в рамках "Синема Пати".

В петербургском киноцентре "Великан Парк" анонсировали показ голливудского фильма "Топ Ган: Мэверик". Главную роль в кинокартине получил Том Круз. Об этом сообщили на сайте кинотеатра. 

Сеансы можно посетить в рамках "Синема Пати". Анонс разместили организаторы мероприятия, которые арендуют залы киноцентра.

Кроме того, в "Великан Парке" представят фильм "Дoктop Cтрэндж: Мультивcеленная безумия". Билеты на сеансы можно приобрести только в кассах кинотеатра. 

Наши друзья приготовили для вас замечательный сюрприз! "Синема Пати" с долгожданным фильмом "Топ Ган: Мэверик"!

Сайт "Великан Парк"

Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.

Фото: Pxhere

Теги: голливудский фильм, зарубежное кино, киноцентр великан парк, том круз, топ ган мэверик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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