В киноцентре "Великан Парк" покажут голливудские фильмы

Сеансы можно посетить в рамках "Синема Пати".

В петербургском киноцентре "Великан Парк" анонсировали показ голливудского фильма "Топ Ган: Мэверик". Главную роль в кинокартине получил Том Круз. Об этом сообщили на сайте кинотеатра.

Сеансы можно посетить в рамках "Синема Пати". Анонс разместили организаторы мероприятия, которые арендуют залы киноцентра.

Кроме того, в "Великан Парке" представят фильм "Дoктop Cтрэндж: Мультивcеленная безумия". Билеты на сеансы можно приобрести только в кассах кинотеатра.

Наши друзья приготовили для вас замечательный сюрприз! "Синема Пати" с долгожданным фильмом "Топ Ган: Мэверик"! Сайт "Великан Парк"

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Фото: Pxhere