В каждом районе Петербурга предложили организовать пункт бесплатного приёма шин

На территории Петербурга не хватает бесплатных пунктов приёма на утилизацию старых автомобильных шин. Об этом заявила депутат ЗакСа Алексей Цивилёв.
Депутат уверен, что именно по этой причине петербуржцы просто выбрасывают покрышки в обычные контейнеры, либо вообще вывозят их в лесополосы и оставляют там.
Депутат предложил председателю комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денису Беляеву организовать в каждом районе города пункт бесплатного приема шин. Также Цивилёв считает, что до горожан нужно донести информацию о недопустимости утилизации шин вместе с бытовыми отходами.
Эксперты: когда лучше "переобуть" машину к зиме.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )