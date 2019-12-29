В канаве на Красных Курсантов нашли труп с открытыми глазами

Он лежал на спине с перекрещенными ногами и раскинутыми в стороны руками.

Утром 4 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила труп мужчины у дома 13 на улице Красных Курсантов Красносельского района. Тело лежало в канаве с открытыми глазами. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские нашли по указанному адрес труп мужчины, которому на вид 30 лет. Он лежал на спине с перекрещенными ногами и раскинутыми в стороны руками, глаза были открыты. Телесных повреждений при первичном осмотре не обнаружили.

На мужчине были черные свитер, джинсы и кроссовки, темно-синяя безрукавка.

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Фото: Piter.TV