В канаве на Красных Курсантов нашли труп с открытыми глазами

Утром 4 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила труп мужчины у дома 13 на улице Красных Курсантов Красносельского района. Тело лежало в канаве с открытыми глазами. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейские нашли по указанному адрес труп мужчины, которому на вид 30 лет. Он лежал на спине с перекрещенными ногами и раскинутыми в стороны руками, глаза были открыты. Телесных повреждений при первичном осмотре не обнаружили.
На мужчине были черные свитер, джинсы и кроссовки, темно-синяя безрукавка.
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Фото: Piter.TV
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