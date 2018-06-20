Общественные слушания по Муринскому парку переросли в митинг

Летом 2018 года участок парка передали ООО "Анна Нова" под строительство новых зданий спорткомплекса.

В Калининском районе прошли публичные слушания по застройке участка Муринского парка. Piter.TV присутствовал на заседании.

Летом 2018 года участок парка передали ООО "Анна Нова" под строительство новых зданий спорткомплекса. По словам активистов, это было сделано без предварительных торгов и опроса граждан. Местные жители не хотят, чтобы застройщик занимал часть парка, который находится рядом с жилыми домами.

В 2014 году ООО "Анна Нова" уже построило первую очередь спорткомплекса. Через год застройщик заявил, что ему необходим еще один участок земли и пытался возвести вторую очередь на участке Муринского парка 1,8 Га. Местные жители считают, что это – нарушение закона.

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