Активисты: в Орловский карьер сливают коричневую жижу с запахом

Источник загрязнения находится неподалёку от СНТ "Светлана" и "Госрезерв".

В Орловский карьер сливают жижу коричневого цвета с неприятным запахом. Об этом сообщили в соцсетях сообщили местные жители.

Жаль, видео не передаёт запах. Это что-то с чем-то! Кроме множества свалок вокруг карьера, теперь добавился слив вонючей жижи со стройки за забором на северной оконечности карьера. Как сказал местный смотритель Казачьего хутора Роман Романович, он уже находил дохлую рыбу и дохлых птиц на берегу. Чтобы лучше представляли, я прикладываю скрин карты РГИС, на котором рыжей полосой отмечен канал с этой бурой жижей. Активисты.

Источник загрязнения находится неподалёку от СНТ "Светлана" и "Госрезерв". Слив дурнопахнущей жидкости идет со строительной площадки, на которой ведется подготовка к возведению комплекса зданий РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. По факту загрязнения этой территории уже подготовлены и отправлены обращения в природоохранную прокуратуру.

Видеофрагменты: Любимые ♥ Коломяги / ВК.