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В Ленобласти пьяный петербуржец начал стрелять по посетителям кафе
Сегодня, 14:20
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lesjasap
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В Ленобласти пьяный петербуржец начал стрелять по посетителям кафе

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В Ленинградской области нетрезвый мужчина воспользовался пистолетом, чтобы напасть на посетителя кафе.

В городе Приморске Ленинградской области хулиган устроил стрельбу в общественном месте. Мужчина достал пистолет и начал пальбу из травматического оружия. Свидетели случившегося сообщили, что злоумышленник не задел людей. Инцидент произошел на территории кафетерия “Ассоль” еще второго марта. О происшествии стало известно только накануне.

Оперативники рассказали, что устроивший вооруженную потасовку был пьян на момент преступления. Он целился в другого посетителя заведения. однако, промахнулся. Правоохранительным органам удалось задержать виновника конфликта. Им оказался 35-летний житель Невского района Петербурга. Гражданин работает в Северной столице в качестве специалиста по продаже древесины. Ранее он попадал в поле зрения представителей закона. В 2011 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

В настоящее время преступник временно отпущен под подписку о невыезде. У него изъят пистолет марки Pioneer. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. 
 

Теги: выстрел , кафе , ленобласть , приморск , стрельба
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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