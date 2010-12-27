В Ленобласти пьяный петербуржец начал стрелять по посетителям кафе

В Ленинградской области нетрезвый мужчина воспользовался пистолетом, чтобы напасть на посетителя кафе.

В городе Приморске Ленинградской области хулиган устроил стрельбу в общественном месте. Мужчина достал пистолет и начал пальбу из травматического оружия. Свидетели случившегося сообщили, что злоумышленник не задел людей. Инцидент произошел на территории кафетерия “Ассоль” еще второго марта. О происшествии стало известно только накануне.

Оперативники рассказали, что устроивший вооруженную потасовку был пьян на момент преступления. Он целился в другого посетителя заведения. однако, промахнулся. Правоохранительным органам удалось задержать виновника конфликта. Им оказался 35-летний житель Невского района Петербурга. Гражданин работает в Северной столице в качестве специалиста по продаже древесины. Ранее он попадал в поле зрения представителей закона. В 2011 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время преступник временно отпущен под подписку о невыезде. У него изъят пистолет марки Pioneer. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

