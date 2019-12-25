В июне в Петербурге ввели в эксплуатацию 104 дома

В первом месяце лета в городе сдали 240 420,8 кв.м. жилья.

В июне этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 104 дома на 4 729 квартир. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Больше всего квартир было сдано в Василеостровском районе. Специалисты ввели в эксплуатацию один дом на 1 360 квартир общей площадью 54 293, 50 кв.м. На втором месте расположился Невский район, в котором сдали три дома на 793 квартиры общей площадью 53 706, 70 кв.м. И на третьем месте находится Приморский район, где ввели в эксплуатацию пять домов на 797 квартир, общая площадь которых составляет 36 325, 80 кв.м.

Кроме того, в июне специалисты сдали детский сад на 95 мест в Красносельском районе, школу в Петроградском районе и центр социальной реабилитации инвалидов в Кировском районе.

Ранее эксперт рассказал, как за 10 лет изменилось качество нового жилья в Петербурге.

Фото: Piter.tv