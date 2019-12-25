На портал "Наш Санкт-Петербург" в июне поступило почти 69 тысяч сообщений

Самая популярная категория сообщений – "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда" – более 5,4 тысяч жалоб.

Почти 69 тысяч сообщений по вопросам ЖКХ и городского благоустройства зарегистрировано на портале "Наш Санкт-Петербург" в июне. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Самая популярная категория сообщений – "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда" – более 5,4 тысяч жалоб. На втором месте – "Неудовлетворительное состояние парадной" (3,9 тысячи) и третье место – "Мусор на внутридворовой территории" (3,1 тысячи сообщений). В целом, если сравнивать показатели с прошлогодними, то количество сообщений в июне 2021 года увеличилось в 1,2 раза.

Ежедневно на портал поступает более 3 тысяч сообщений, всего на портале принято уже 3,2 млн сообщений.

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Фото: Piter.tv