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На портал "Наш Санкт-Петербург" в июне поступило почти 69 тысяч сообщений
Сегодня, 11:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На портал "Наш Санкт-Петербург" в июне поступило почти 69 тысяч сообщений

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Самая популярная категория сообщений – "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда" – более 5,4 тысяч жалоб.

Почти 69 тысяч сообщений по вопросам ЖКХ и городского благоустройства зарегистрировано на портале "Наш Санкт-Петербург" в июне. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Самая популярная категория сообщений – "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда" – более 5,4 тысяч жалоб. На втором месте – "Неудовлетворительное состояние парадной" (3,9 тысячи) и третье место – "Мусор на внутридворовой территории" (3,1 тысячи сообщений). В целом, если сравнивать показатели с прошлогодними, то количество сообщений в июне 2021 года увеличилось в 1,2 раза.

Ежедневно на портал поступает более 3 тысяч сообщений, всего на портале принято уже 3,2 млн сообщений.

Ранее на Piter.TV: Муниципалы Петербурга смогут благоустраивать объекты культурного наследия.

Фото: Piter.tv

Теги: жкх, портал наш санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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