В июле в Петербурге введено более 160 тысяч квадратных метров жилья

Лидером по вводу жилья в июле стал Красносельский район.

В июле в Петербурге введено в эксплуатацию 163 748,50 м2 жилья. Это 12 многоквартирных домов на 3 717 квартир и 89 домов индивидуального строительства. По данным на 1 августа, годовой план строительства жилья в регионе исполнен на 63%. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья в июле стал Красносельский район. Здесь за месяц сдано 85 710,3 м2 жилья или 4 дома на 2 395 квартир. На втором месте – Выборгский район, где ввели 4 дома на 1106 квартир. Третьим стал Приморский район, где построено три дома на 168 квартир.

Также в июле ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу на 375 мест в Колпинском районе, детский сад на 220 мест в Выборгском районе, а также четыре магазина, бизнес-центр в Московском районе, здания идустриального парка в Шушарах и производственные объекты в Юнтолово.

В июле губернатор проверил готовность школы №165 на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.tv