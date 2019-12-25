В июле россиянам будет сложнее получить кредит

В июле действие некоторых мер господдержки завершится.

В июле вырастет ставка по льготной ипотеке, ожидается также завершение действия некоторых программ господдержки, которые были приняты во время пандемии. В связи с этим россиянам станет сложнее получить кредиты. Об этом "РИА Новости" рассказала юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.

По итогам первого квартала она[долговая нагрузка граждан] подскочила до 11,9%, в то время как ещё в начале 2021 года держалась на уровне 11,7%… Скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов, — сказала она.

По словам эксперта, это объясняется потерей или сокращением дохода у россиян в период пандемии коронавируса. При этом наблюдается повышение цен.

Зайцева считает, что ЦБ ужесточит координирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов и надбавки к коэффициентам риска будут повышены. По ее словам, может вырасти также кредитная ставка.

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