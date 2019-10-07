В исторических зданиях на Галерной появится элитное жильё

В исторических доходных зданиях купца Утина на Галерной улице появится элитное жилье. Группа компаний "Еврострой" уже выкупила постройки и готовит проект ремонта. Об этом сообщили "Невские Новости".
Первоначальный облик объектов сохранят при ремонте, продажу недвижимости начнут после проектирования, о ценах пока ничего неизвестно. Отмечается, что, так как объект внесли в перечень культурных ценностей, все работы будут согласованы с профильными ведомствами и КГИОП.
Напомним, что комплекс домов Исаака Утина построили в 1860 году. Это 4-этажный жилой корпус с мансардой и двумя внутренними флигелями общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.
Ранее мы писали, что на Воронежской улице снесли исторический дом вопреки запрету суда.
Фото: citywalls.ru
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