В исторических зданиях на Галерной появится элитное жильё

Компания выкупила объекты и начинает разработку плана ремонта.

В исторических доходных зданиях купца Утина на Галерной улице появится элитное жилье. Группа компаний "Еврострой" уже выкупила постройки и готовит проект ремонта. Об этом сообщили "Невские Новости".

Первоначальный облик объектов сохранят при ремонте, продажу недвижимости начнут после проектирования, о ценах пока ничего неизвестно. Отмечается, что, так как объект внесли в перечень культурных ценностей, все работы будут согласованы с профильными ведомствами и КГИОП.

Напомним, что комплекс домов Исаака Утина построили в 1860 году. Это 4-этажный жилой корпус с мансардой и двумя внутренними флигелями общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Ранее мы писали, что на Воронежской улице снесли исторический дом вопреки запрету суда.

Фото: citywalls.ru