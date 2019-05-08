На Воронежской улице снесли исторический дом вопреки запрету суда

Суд приостанавливал действие решения КГИОП о сносе здания.

В пятницу, 18 декабря, на Воронежской улице в Петербурге снесли исторический дом под номером 45. Об этом рассказали в соцсетях градозащитники ВООПИиК и простые местные жители, пытавшиеся сберечь дом. Отмечается, что дом уничтожили вопреки наложенным судом мерам предварительной защиты, которые еще не истекли.

Петербуржцы рассказали, что техника на участок подъехала ночью, сами работы по сносу начались ранним утром. Жители долгое время отстаивали дом, площадку под который вместе со сквером рядом планировалось застроить многоэтажками, не только из-за протеста против застройки, но и из-за желания сохранить исторический облик района. 8 декабря Куйбышевский районный суд отказал защитникам дома в иске против строительной компании и КГИОП, который разрешил сносить дом, однако ранее суд приостановил действие решения КГИОП об уничтожении здания. Застройщик предварительные меры проигнорировал.

19 декабря жители собирались выйти на пикет против уплотнительной застройки у дома, однако их планы обрушились в прямом смысле этого слова.

Ранее мы писали, что суд отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание бывшей Медсанчасти памятником.

Фото: Друзья Воронежского сада! / "ВКонтакте"