"Теплосеть" завершила ремонт труб на Воронежской улице

Близлежащие дома вновь подключены на постоянную схему теплоснабжения.

Во Фрунзенском районе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" раньше запланированных сроков завершили работы по реконструкции теплосети. Сейчас подрядные организации занимаются благоустройством территории, сообщили в пресс-службе организации.

В рамках реализации инвестиционной программы на компания проводила реконструкцию распределительной сети "Воронежская". Теплоэнергетики отремонтировали сеть длиной 760 метров. Также сотрудники "Теплосети" провели необходимые промывки, гидравлические испытания системы. Близлежащие дома вновь подключены на постоянную схему теплоснабжения.

В связи с этим на участке сняты ограничения движения для автомобилей. Движение транспортных средств на участках по Воронежской улице от Прилукской до Курской улиц и от Курской до дома №52 по Воронежской улице осуществляется в штатном режиме.

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