Мясо находится на экспертизе.

В исправительные колонии семи регионов РФ поставили наполненную гелем курятину. ФСИН рассказала о забракованной партии мяса "Интерфаксу".

Специалисты выявили несоответствие поставок по госконтракту. Заявленное куриное мясо 1 сорта не прошло по требования нормативно-технической документации. На внешний вид замороженные тушки не имели проблем. Однако после размораживания и тепловой обработки выяснилось, что куры существенно потеряли в весе. Сейчас мясо изъяли из употребления и направили на экспертизу. В ситуации будет разбираться структура Россельхознадзора. Общий объем испорченного продукта не уточняется. После проверок дело направится на рассмотрение в следственные органы для принятия процессуального решения.

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