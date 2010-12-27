В Индии началась эпидемия гриппа, которая коснется россиян

Новая волна гриппа уже унесла 600 индийцев.

В Индии объявлена эпидемия гриппа. Роспотребнадзор рекомендует россиянам сделать прививки, прежде чем отправиться туда отдыхать.

С конца июля в стране Южной Азии зарегистрировано более двух тысяч случаев серьезных заболеваний. Для 600 пациентов грипп закончился летальным исходом. Такую ужасную статистику принес вирус А/H1N1.

Сложность с борьбой против гриппа заключается в том, что прививки от вируса в Индии непопулярны. Очень малая доля населения обращается к медицинскому персоналу за помощью, а также индийцы тянут с лечением до последнего момента.

Государство объявило о бесплатной вакцинации граждан во избежание паники и увеличения числа жертв. Также в стране проводится дезинфекция общественных мест. Правительство информирует население о возможной угрозе.

Как сообщает Роспотребнадзор, делать прививку необходимо за 2-3 недели до предполагаемого выезда. Ведомство рекомендует пользоваться медицинской маской в местах общественного скопления людей, а при плохом самочувствии немедленно обращаться к врачу.