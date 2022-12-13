В храме святой Нины установят экран с именами жертв блокады Ленинграда

Церковь находится на перекрестке Бухарестской улицы и Козловского переулка.

В храме святой Нины планируют установить электронный экран, на котором будут перечисляться имена погибших в блокаду. Церковь находится на перекрестке Бухарестской улицы и Козловского переулка. Об этом сообщили "Петербургскому Дневнику".

Сегодня известно свыше 600 тыс. имен погибших. Из них половина уже записана. Специалисты продолжают устанавливать личности жителей осажденного города.

Кроме того, вокруг храма планируют установить мемориальные доски, на которых в стихах отразят основные этапы блокады Ленинграда.

Закладной камень планируется установить 27 января 2024 года.

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Фото: Петербургский дневник