В ходе рейда на Гражданском выселили стоматологов

Они занимали помещение незаконно.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проверил нежилое помещение по адресу: Гражданский проспект, дом 20, литера А, помещение 3-Н. Проверка показала, что что помещение площадью около 260 кв. метров используется под размещение стоматологического медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее данное помещение арендовало ООО "Традиция", но в феврале 2019 договор был расторгнут, в марте арендатор должен был покинуть помещение. . Однако, в установленный срок помещение освобождено не было. Комитетом совместно с подведомственной организацией проводятся мероприятия по освобождению незаконно занятого объекта.

Ранее на Piter.TV: На Таллинской вместо оздоровительного центра работал интим-клуб.

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