На Таллинской вместо оздоровительного центра работал интим-клуб

В качестве декора там использовалось женское белье, иллюстрации и надписи сексуального характера.

В Петербурге Комитет по контролю за имуществом выяснил, что помещение, сданное под аренду оздоровительной общественной организации "Темп" используется совсем не по назначению. В помещении был организован интим-клуб. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

В подвальном помещении площадью около 300 квадратных метров было организовано клубное пространство. В качестве декора там использовалось женское белье, иллюстрации и надписи сексуального характера. В помещении зафиксировано множество несогласованных перепланировок, за счёт которых пользователем были обустроены бар, танцпол со светомузыкой, бассейн, сауна и многочисленные комнаты для приватных встреч. Есть у этого заведения и сайт, где написаны все правила посещения частного интим-клуба, стоимость услуг и расписание шоу.

Также организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объекта в размере порядка 390 тыс. рублей. Контракт об аренде помещения расторгнут.

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Фото: пресс-служба ККИ