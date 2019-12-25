  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Масочный" рейд в петербургской подземке закончился десятью штрафами
Сегодня, 14:53
286
himif

"Масочный" рейд в петербургской подземке закончился десятью штрафами

0 0

Проверки прошли в метро 4 и 5 августа.

В ходе "масочного" рейда в петербургской подземке, прошедшего 4 и 5 августа, 10 горожан получили штрафы за несоблюдение режима и забытые дома маски. Об этом рассказала "Фонтанка".

Отмечается, что сотрудники службы транспортной безопасности метро составляют в отношении нарушителей административные акты и отправляют их в комитет по транспорту с подтверждающими фотографиями. На основании этих актов составляются протоколы, которые направляют в комитет по вопросам законности и правопорядка. Штраф за масочное "непослушание" может составить четыре тысячи рублей.

Контроль за ношением масок на станциях метро усилился на днях: на некоторых точках метрополитена сотрудники строго требовали надевать средства индивидуальной защиты и не пускали на эскалаторы.

Фото: pixabay

Теги: масочный режим, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии