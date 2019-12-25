"Масочный" рейд в петербургской подземке закончился десятью штрафами

Проверки прошли в метро 4 и 5 августа.

В ходе "масочного" рейда в петербургской подземке, прошедшего 4 и 5 августа, 10 горожан получили штрафы за несоблюдение режима и забытые дома маски. Об этом рассказала "Фонтанка".

Отмечается, что сотрудники службы транспортной безопасности метро составляют в отношении нарушителей административные акты и отправляют их в комитет по транспорту с подтверждающими фотографиями. На основании этих актов составляются протоколы, которые направляют в комитет по вопросам законности и правопорядка. Штраф за масочное "непослушание" может составить четыре тысячи рублей.

Контроль за ношением масок на станциях метро усилился на днях: на некоторых точках метрополитена сотрудники строго требовали надевать средства индивидуальной защиты и не пускали на эскалаторы.

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