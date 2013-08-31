Их убили на территории Украины.

На Украине в ходе специальной военной операции были убиты двое грузинских наемников, который воевали на сторону ВСУ. Об этом сообщили военкоры "Русской весны".

На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии. "Русская весна"

В издании 19Fortyfive слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" назвали поворотным моментом для украинского конфликта.

Ранее на Piter.tv: в кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека.

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