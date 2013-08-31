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В ходе СВО ликвидированы двое наемников из Грузии
Сегодня, 14:25
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В ходе СВО ликвидированы двое наемников из Грузии

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Их убили на территории Украины.

На Украине в ходе специальной военной операции были убиты двое грузинских наемников, который воевали на сторону ВСУ. Об этом сообщили военкоры "Русской весны". 

На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии.

"Русская весна"

В издании 19Fortyfive слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" назвали поворотным моментом для украинского конфликта. 

Ранее на Piter.tv: в кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека.

Фото: Pxhere

Теги: вс рф, ликвидировали наемников из грузии, сво, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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