На Украине в ходе специальной военной операции были убиты двое грузинских наемников, который воевали на сторону ВСУ. Об этом сообщили военкоры "Русской весны".
На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии.
"Русская весна"
В издании 19Fortyfive слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" назвали поворотным моментом для украинского конфликта.
Ранее на Piter.tv: в кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека.
Фото: Pxhere
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