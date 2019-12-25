В государственных организациях Свердловской области отменили новогодние корпоративы. Об этом решении глава региона Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.
Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Он отметил, что на государственных предприятиях корпоративов точно не будет.
Сейчас в Свердловской области разрешена работа фитнес-центров, гостиниц, санаториев. Кафе и рестораны работают с определёнными ограничениями. В общественных местах и транспорте действует масочный режим.
Ранее мы писали, что в Крыму из-за коронавируса отменят новогодние корпоративы.
Фото: pixabay.com
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