На государственных предприятиях корпоративов точно не будет.

В государственных организациях Свердловской области отменили новогодние корпоративы. Об этом решении глава региона Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Он отметил, что на государственных предприятиях корпоративов точно не будет.

Сейчас в Свердловской области разрешена работа фитнес-центров, гостиниц, санаториев. Кафе и рестораны работают с определёнными ограничениями. В общественных местах и транспорте действует масочный режим.

Ранее мы писали, что в Крыму из-за коронавируса отменят новогодние корпоративы.

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