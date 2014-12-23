В Госпитале для ветеранов войн Петербурга выявили крупные хищения

Бывшего экономиста обвинили в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

Бывший экономист Госпиталя для ветеранов войн Майя Лебзак обвинена в хищениях. По её протекции в госпиталь устраивали "мёртвые души". Об этом сообщила "Фонтанка".

Майю Лебзак обвинили в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. По данным СМИ, она способствовала фиктивному оформлению не менее двух сотрудников из числа своих знакомых. Им начислялась заработная плата, которой, как считает Следком, распоряжалась сама Лебзак.

Деньги мнимому персоналу начисляли с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. На одну из подставных сотрудниц Н. начисляли зарплату в 3-4 раза превышающую оклад младшей медсестры. Сама женщина ничего не получала. Через Н. были похищены 1,9 миллиона рублей, через М. – 1,8 миллиона рублей. Женщины не имеют отношения к госпиталю и работают частными косметологами.

Майя Лебзак осталась единственным фигурантом уголовного дела. Она признала вину и компенсировала госпиталю всю сумму. Материалы переданы в Невский районный суд для рассмотрения дела по существу.

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Фото: Piter.tv