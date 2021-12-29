В городе Реж при взрыве снаряда ВОВ погиб человек, еще шесть пострадали

Раненые были госпитализированы с места событий.

При обезвреживании снаряда под Екатеринбургом погиб один человек. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Также сообщается о еще шести пострадавших. Из них пять пациентов получили ожоги. Инцидент зафиксирован в городе Реж, на территории местного предприятия "Гефест-М". Оно специализируется на утилизации боеприпасов, а также на изготовлении взрывчатых веществ для промышленных нужд.

Министерство здравоохранения Свердловской области подтвердило информацию о гибели человека, а также ранении еще шести пострадавших при взрыве снаряда. Одна женщина была прооперирована. Троих доставили в больницу с множественными ранениями. По завершению осмотра медиками двое из них были отправлены по домам.

В жилом доме в Приморье взорвалась граната.

Фото: КП-Екатеринбург "(Вконтакте "Инцидент Екатеринбург")