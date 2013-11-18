Почти по всему городу в квартирах на некоторое время пропали свет и вода.

В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Клинцы".

По информации источника, почти по всему городу в квартирах на некоторое время пропали свет и вода. Взрыв прозвучал около восьми утра.

Очевидцы сообщают о пострадавшей женщине после попадания снаряда в ее дом. В небе над городом замечены вертолеты Вооруженных сил России.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке.

Видео: Telegram / SHOT