В горах Алтая пока не нашли пропавшую туристку из Петербурга

Когда группа туристов пересекала реку по бревнам, женщина упала в бурный поток и пропала.

В районе подножия горы Белуха пропала туристка из Петербурга. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России уже несколько дней продолжают искать девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Северной столице пропала при переходе через реки Аккем и Ярлу. Когда группа туристов пересекала бурлящие воды по бревнам, женщина упала в бурный поток, после чего ее никто не видел. Несчастье произошло 16 июня.

Девушку разыскивают 7 спасателей. В работе они используют вертолет. Пока результатов нет.

Ранее на Piter.tv: сотрудники полиции оперативно нашли на берегу реки Оккервиль потерявшегося ребенка.

Фото: ВКонтакте / МЧС России по Республике Алтай