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В горах Алтая пока не нашли пропавшую туристку из Петербурга
Сегодня, 14:22
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В горах Алтая пока не нашли пропавшую туристку из Петербурга

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Когда группа туристов пересекала реку по бревнам, женщина упала в бурный поток и пропала.

В районе подножия горы Белуха пропала туристка из Петербурга. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России уже несколько дней продолжают искать девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Северной столице пропала при переходе через реки Аккем и Ярлу. Когда группа туристов пересекала бурлящие воды по бревнам, женщина упала в бурный поток, после чего ее никто не видел. Несчастье произошло 16 июня. 

Девушку разыскивают 7 спасателей. В работе они используют вертолет. Пока результатов нет. 

Ранее на Piter.tv: сотрудники полиции оперативно нашли на берегу реки Оккервиль потерявшегося ребенка.

Фото:  ВКонтакте / МЧС России по Республике Алтай

 

Теги: алтай, гора белуха, петербурженка пропала в горах, поиски туристки, путешествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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