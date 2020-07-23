Krec выпустил клип в годовщину гибели петербургского боксера Максима Дадашева

Спортсмен скончался 23 июля 2019-го года.

Рэпер Fuze Krec выпустил клип на песню "Везувий", посвященный памяти боксера Максима Дадашева. Проект был сделан совместно со Спортивной Федерацией бокса Санкт-Петербурга.

В съемках приняли участие спортсмены и тренеры, которые оставили след в истории бокса Северной столице. Выход клипа приурочен к годовщине гибели Дадашева.

Идею написания подобного трека я вынашивал в своей голове не один год. Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. <...> Благодаря руководству Федерации бокса Санкт-Петербурга нам удалось привлечь к съёмкам клипа легендарных ленинградских спортсменов, запечатлеть атмосферу залов, в которых поколениями ковались стальные характеры бойцов, представляющих наш город во всём мире. рассказал Krec.

Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля 2019 после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В 11-м раунде российский спортсмен пропустил много ударов, после чего бой прекратили. Спортсмену стало плохо, и он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Умер 28-летний боксер от остановки сердца. Церемония прощания прошла 4 августа 2019.