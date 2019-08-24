В гипермаркет на проспекте Науки ворвался человек с топором

Во вторник вечером в Калининском районе Петербурга мужчина с топором устроил погром в гипермаркете. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Науки, 17. Мужчина сбрасывал с полок товары на пол и кричал: "Запомните этот день! Берите всё даром!". На людей хулиган при этом не нападал. Его обезвредили сотрудники магазина вместе с покупателями.
Пострадавших нет. Ранее мужчина проходил лечение в психиатрической клинике, но на учёте не состоял. Из полиции его забрали сотрудники бригады психиатрической помощи.
Ранее бросившего дымовую шашку на Невском проспекте хулигана задержали.
Видео: Мегаполис
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все