В гипермаркет на проспекте Науки ворвался человек с топором

Из полиции его забрали сотрудники бригады психиатрической помощи.

Во вторник вечером в Калининском районе Петербурга мужчина с топором устроил погром в гипермаркете. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Науки, 17. Мужчина сбрасывал с полок товары на пол и кричал: "Запомните этот день! Берите всё даром!". На людей хулиган при этом не нападал. Его обезвредили сотрудники магазина вместе с покупателями.

Пострадавших нет. Ранее мужчина проходил лечение в психиатрической клинике, но на учёте не состоял. Из полиции его забрали сотрудники бригады психиатрической помощи.

Ранее бросившего дымовую шашку на Невском проспекте хулигана задержали.

Видео: Мегаполис