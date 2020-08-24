Бросившего дымовую шашку на Невском проспекте хулигана задержали

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент того, как молодой человек бросил шашку.

В субботу, 22 августа, неизвестный мужчина на Невском проспекте бросил предмет, который вызвал задымление проезжей части.

Никто из пешеходов и водителей не пострадал. Полицейские, которые находились на дежурстве, предприняли все меры для ликвидации дыма. Хулиган скрылся с места преступления, однако в ходе розыскных мероприятий был задержан 26-летний петербуржец. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. С какой целью было совершено данное действие, пока неясно.

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Видео: Piter.TV