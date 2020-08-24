На улице Куйбышева подрались два водителя

Участковый разбирается в произошедшем.

Днем в понедельник, 24 августа, на камеры видеонаблюдения Петербурга попал странный инцидент.

Два водителя устроили драку на улице Куйбышева у дома №33. Мужчин доставили в отдел полиции, в произошедшем разбирается участковый. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что из первого автомобиля выходит мужчина и что-то активно показывает водителю второго авто, который подъехал к первому. Второй мужчина выскакивает из своего авто, завязывается драка. Под конец рукопашного боя пассажирка одного из авто ринулась разнимать петербуржцев. Смогли ли они нанести друг другу вред, пока неизвестно. По всей видимости, причиной драки стала аварийная ситуация.

Ранее мы писали, что появились подробности массовой аварии на КАД.

Видео: Piter.TV