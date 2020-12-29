Театр Коммисаржевской начинал свою работу как Блокадный театр.

В галерее "Пассажа" открывается выставка, посвященная работе Блокадного театра в Ленинграде. Ее подготовила команда Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. В рамках экспозиции посетители смогут увидеть снимки спектаклей военных лет, документы и вырезки газетных статей и другие свидетельства времени.

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской открылся как Городской театр в октябре 1942 года – во время блокады Ленинграда.

Сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга при поддержке Архивного комитета города подготовили альбом, где были представлены документы, которыми пользовались ленинградцы во время Великой Отечественной войны.

Фото: teatrvfk.ru