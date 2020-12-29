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В галерее "Пассажа" открывается выставка, посвященная работе Блокадного театра
Сегодня, 9:46
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В галерее "Пассажа" открывается выставка, посвященная работе Блокадного театра

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Театр Коммисаржевской начинал свою работу как Блокадный театр.

В галерее "Пассажа" открывается выставка, посвященная работе Блокадного театра в Ленинграде. Ее подготовила команда Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. В рамках экспозиции посетители смогут увидеть снимки спектаклей военных лет, документы и вырезки газетных статей и другие свидетельства времени. 

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской открылся как Городской театр в октябре 1942 года – во время блокады Ленинграда. 

Сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга при поддержке Архивного комитета города подготовили альбом, где были представлены документы, которыми пользовались ленинградцы во время Великой Отечественной войны. 

Фото: teatrvfk.ru

Теги: пассаж, театр комиссаржевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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