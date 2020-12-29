В Петербурге опубликовали документы, которыми пользовались ленинградцы в блокаду

В издание попали более 400 документов.

Сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга при поддержке Архивного комитета города подготовили альбом, где представили документы, которыми пользовались ленинградцы во время Великой Отечественной войны. Альбом представили на площадке ТАСС.

Карточки мы видели хлебные, но карточки были и другие - на посещение ресторана, были билеты в театр, в кино, были награды, грамоты комсомольские и партийные. Петр Тищенко, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга

Как рассказала главный методист Центрального государственного архива города Надежда Черепенина, предложили создать такой альбом молодые специалисты архива. В издание попали более 400 документов. Это и призывные повестки, и трудовые/зачетные книжки, карточки на питание, талоны на дрова и многое другое.

В Петербурге откроется выставка, посвященная блокадному Ленинграду.

Фото: zalagroteh.ru