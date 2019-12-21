На территории форта в Кронштадте нашли неразорвавшийся старый снаряд

Боеприпас пролежал у "Шанца" со времен войны.

В минувшее воскресенье, 12 июля, в петербургское управление Росгвардии поступило сообщение о найденном в Кронштадте предмете, похожем на боеприпас. Как рассказали в пресс-службе ведомства, снаряд обнаружили на территории форта "Шанц" в природном заказнике Западный Котлин.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии оцепили участок и удалили людей на безопасное расстояние, а группа разминирования обследовала находку. Как выяснилось, предметом оказался неразорвавшийся артиллерийский снаряд в 76 мм. Боеприпас пролежал у форта со времен войны и покрылся крепким слоем ржавчины. Снаряд вывезли на специализированный полигон, где и уничтожили.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО