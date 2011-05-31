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В фитнес-клубах Петербурга могут открыться пункты вакцинации
Сегодня, 19:10
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В фитнес-клубах Петербурга могут открыться пункты вакцинации

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Владельцы заведений поддерживают данную идею.

Фитнес-клубы Петербурга совсем не против открыть на территории заведений пункты вакцинации. Об этом в среду, 16 июня, сообщают "Невские Новости". 

Глава представительства в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько рассказала, что в настоящий момент данное предложение обсуждается. 

Ранее мы писали, что предприниматели Петербурга хотят обсудить с местными властями новые ограничения, которые начнут действовать в городе с 17 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Переговоры планируется провести после длинных выходных.

Фото: pixabay.com

Теги: пункты вакцинации, фитнес-клубы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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