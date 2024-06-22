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В финальном трейлере "Покажи мне Луну" герои пытаются обмануть общественность

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Премьера картины намечена на 12 июля.

Apple представила в социальных сетях финальный трейлер картины "Покажи мне Луну" со Скарлетт Йоханссон ("Мстители") и Ченнингом Татумом ("Мачо и Ботан") в главных ролях. Фильм расскажет зрителям историю космической гонки 1960-ых годов, когда руководство NASA готовилось к высадке американских астронавтов на естественный спутник Земли. Однако некоторые и Аэрокосмического агентства по исследованию космического пространства опасаются, что миссия "Аполлона-11" будет провалена, поэтому команде потребуется  дополнительная "подстраховка". Для этих задач к процессу привлекли маркетолога Келли Джонс, которая должна организовать подставную съёмку легендарной высадки. А параллельно настоящие космонавты действительно пытаются выполнить свою миссию. Дополнительно сюжет повествует о взаимоотношениях Джонс с менеджером по запуску процесса Коулом Дэвисом.

Постановщиком проекта заявлен Грег Берланти ("Стрела", "Флэш"), Над сценарием работали Билл Кирштайн ("Электросёстры") и Кинэн Флинн ("Лемонад"). Официальная премьера  ленты в кино состоится уже 12 июля. А позже она станет доступна и в стриминговом кинотеатре AppleTV+.

В свежем трейлере киберпанка Nivalis назвали новое окно релиза.

Фото и видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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