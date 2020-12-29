В филармонии Петербурга исполнят музыку, посвященную путешествиям

Концерты в петербургской филармонии имени Шостаковича пройдут 16 и 17 января.

В эти выходные, 16 и 17 января, в петербургской филармонии имени Шостаковича пройдут симфонические концерты, посвященные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

В первый день концертов, 16 января, петербуржцы и гости Северной столицы услышат американских композиторов (в том числе Кубинскую увертюру Джорджа Гершвина) в исполнении заслуженного коллектива России под управлением Александра Титова. В программе также прозвучит сюита из мюзикла "Вестсайдская история", прелюдия, фуга и риффы Леонарда Бернстайна, концерт для фортепиано с оркестром Гершвина.

В воскресенье, 17 января, зрители услышат программу "Жажда странствий" в исполнении академического симфонического оркестра под управлением Валерия Овсянникова. Отметим, что "Жажда странствий! объединила сочинения, чьи названия связаны с видами средств передвижения. Например, пьеса Артура Онеггера "Пасифик 231", названная в честь новейшего и мощнейшего на тот момент локомотива. Кроме того, петербуржцы услышат Симфонию № 1 "Зимние грезы" Петра Чайковского и другие произведения разных композиторов.

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