В фастфуде обнаружили вредные химические вещества

Ранее эти вещества были обнаружены в контейнерах еды на вынос.

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона, Юго-Западного научно-исследовательского института и Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследование и обнаружили в фастуде, включая картофель фри, буррито и чизбургеры, фталаты. Авторы исследования считают, что эти вещества не должны попадать в пищу. Однако их влияние на здоровье еще изучается. Статья была опубликована в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Фталат является типом пластификата. Некоторые исследования показывают, что это химическое вещество отрицательно влияет на эндокринную систему, в частности на гормоны эстроген и тестостерон. Это может сказаться на развитие в детском возрасте и повысить риск развития у детей таких заболеваний, как астма, ожирение, проблемы с репродуктивной системой.

Ранее ученые нашли фталаты в контейнерах еды на вынос. В новом исследовании ученые рассмотрели еду ресторанов быстрого питания. Всего было собрано 64 образца продуктов из шести различных ресторанов быстрого питания (бургеры, пицца, бурито, картофель фри и т.д.). Выяснилось, что фталат DnBP (di-n-butyl phthalate) содержится в 81% изучаемых продуктов. В исследованиях, проведенных ранее, говорится, что это вещество влияет на репродуктивную систему. При этом наибольшие концентрации содержали мясные блюда.

Предполагается, что пластиковая упаковка может быть главной причиной загрязнения, это могут быть в том числе и перчатки для приготовления пищи.

Фото: pixabay