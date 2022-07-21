В этом году в Петербурге отремонтированы 24 поликлиники

Из 852 единиц медицинского оборудования, запланированных к покупке на этот год, 749 уже поставлено в городские поликлиники.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге в этом году идёт капитальный ремонт 73 объектов. Работы в 24 учреждениях уже завершены. Ремонт ещё 14 поликлиник завершится до конца текущего года. Остальные работы планируется закончить в 2024 году, сообщили в Смольном.

Из 852 единиц медицинского оборудования, запланированных к покупке на этот год, 749 уже поставлено в городские поликлиники и введено в эксплуатацию. Поставка остального оборудования будет завершена до конца этого года.

До 2025 года в рамках программы модернизации должно быть отремонтировано не менее 148 объектов и приобретено более 4 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее стало известно, что в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах построят поликлиники. На рабочем совещании губернатора было одобрено изменение параметров застройки по трем будущим объектам здравоохранения.

Фото: Смольный