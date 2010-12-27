В этом году капитальный ремонт производится на 2476 объектах Петербурга

В настоящее время работы завершены на 78 %.

В Петербурге продолжается капитальный ремонт жилых помещений. В этом году работы проводятся на 2476 объектах. По состоянию на 9 августа, ремонт завершен на 1298 объектах (78 % плана). Об этом сообщил журналистам председатель Жилищного комитета Алексей Бородуля.

В настоящее время сезонные работы по капремонту внутридомовых систем теплоснабжения выполнены на 82 %. Кроме того, отремонтированы фасады на 55 % объектах, крыши на 75 % объектах и 68 из 160 лифтов в многоквартирных домах. Алексей Бородуля

По словам Боробули, капитальный ремонт производится за счет взносов собственников жилых помещений. Также Жилищному комитету удалось съэкономить 450 млн в период проведения конкурсов и взыскать 400 млн долгов со злостных неплательщиков.

Ранее мы писали, с 15 августа Доковый мост в Кронштадте будет закрыт на капитальный ремонт.

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