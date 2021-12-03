В эти выходные на Финляндском направлении будут курсировать дополнительные поезда

Такое решение было принято в связи с потеплением на выходных.

В предстоящие выходные на территории Петербурга и Ленинградской области прогнозируется повышение температурного режима. Ожидается, что воздух прогреется до 22 градусов в субботу и 27 в воскресенье. С целью улучшения качества обслуживания пассажиров 15 и 16 июля на Финляндском направлении назначаются следующие дополнительные пригородные поезда.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов и изменениями вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Фото: Piter.tv