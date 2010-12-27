В эти выходные Петербург ждут страшные пробки

В центре города ограничат движение из-за международного марафона «Белые ночи». Об этом сообщил генеральный директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян.

"Плотное" движение по центру Петербург начнется уже с 6 утра 22 июля. Отметим, что вдоль таких рек, как Фонтанка и Нева движение вовсе будет остановлено. Также проезд будет закрыт на Литейном мосту, съезду с Тульской улицы и Большеохтинский мост.

Автовладельцам предлагают осуществлять выезд из Петроградского района по мосту Бетанкура.

Отметим, что в эти выходные в Северной столице пройдут сразу три мероприятия- репетиция парада ВМФ, марафон "Белые ночи" и фестиваль "Невская симфония".

Ранее мы писали о том, что в Кронштадт прибыли "Маршал Устинов" и "Орел".

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