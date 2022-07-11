В эксплуатацию введен последний корпус ЖК "Парнас"

Строительство запустили в 2014 году.

Сегодня, 14 июня, завершено строительство последнего корпуса ЖК "Парнас", находящегося в поселке Парголово на улице Архитектора Белова, 6, корпус 3, строение 1. Об этом рассказали в Комитете по строительству.

Строительство запустили в 2014 году. Застройщик планировал получить документы на ввод к концу 2016-го, но из-за отсутствия финансирования работы на объекте были несколько раз приостановлены. Так, дом был включен в список "проблемных" после внеплановых и выездных проверок Комитета по строительству в 2015-2016 годах.

В ЖК "Парнас" 1541 квартира общей жилой площадью 54.162 "квадрата".

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах стартовало строительство трамвайного депо.

Фото: Комитет по строительству