В двухкомнатной квартире на Народной произошло возгорание

Никто в пожаре не пострадал.

В Невском районе Петербурга ночью 27 июля горела квартира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 1:31. В доме 68к2 по Народной улице загорелась двухкомнатная квартира. Горела обстановка в пять квадратных метров.



В ликвидации возгорания были задействованы 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. Никто в пожаре не пострадал.

Ущерб сгоревшего на проспекте Ветеранов кафе составил 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv