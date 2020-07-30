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В двухкомнатной квартире на Народной произошло возгорание
Сегодня, 8:31
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В двухкомнатной квартире на Народной произошло возгорание

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Никто в пожаре не пострадал.

В Невском районе Петербурга ночью 27 июля горела квартира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 1:31. В доме 68к2 по Народной улице загорелась двухкомнатная квартира. Горела обстановка в пять квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. Никто в пожаре не пострадал.

Ущерб сгоревшего на проспекте Ветеранов кафе составил 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, народная улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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