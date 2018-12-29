Во Фрунзенском и Адмиралтейском районах жильцам вернули отопление в дома

"Теплосеть" закончила ремонт деформированных трубопроводов.

Во Фрунзенском и Адмиралтейском районах более суток жители нескольких домов не получали отопление из-за аварий на трубопроводе. Сейчас петербуржцы сотни домов снова подключены к данной услуге. Специалисты "Теплосети" завершили ремонт на участках. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Восстановлена циркуляция в зонах отключения участков и произведены все необходимые мероприятия по включению тепломагистрали в штатный режим работы комментирует "Теплосеть"

Напомним, что накануне о коммунальной аварии по Белы Куна, 4 корпус 1 сообщили очевидцы. В тот же день подобная проблема обнаружилась около 10 дома по Клинскому проспекту. Аварийной службе пришлось временно оставить пользователей без горячей воды.

Работы по восстановлению конструкции на Клинском завершились к половине шестого утра 11 января. На белы Куна мероприятия заняли чуть дольше времени: там ремонт закончили к семи утра.

Фото и видео: Piter.tv