В двух районах Петербурга увеличат высоту детских садов и школы

Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025-2026 гг.

В проект планировки намывных территорий Васильевского острова внесены изменения, позволяющие увеличить высоту детского сада и школы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Высота новой школы на 1650 мест увеличится с трех до пяти этажей, а детского сада на 140 воспитанников – с 10 до 14 метров. Оба социальных объекта после постройки компания-застройщик безвозмездно передаст в собственность города. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2025-2026 гг.

Также увеличат площадь застройки и этажность двух детских садов на 220 мест каждый в Московском районе. Дошкольные образовательные учреждения построят в квадрате между Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги.

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Фото: Piter.TV