В двух микрорайонах Петергофа пройдет реконструкция наружного освещения. ГБУ "Ленсвет" разместило закупки, в рамках которых предполагается осуществить первый этап проектов – найти компании для разработки необходимых комплектов проектной и рабочей документации.
За эти два лота Ленсвет готов заплатить в общей сложности 23,3 миллиона рублей.
Заявки от претендентов на ГБУ принимает до 27 мая.
Финансируется этот этап работ из бюджета Санкт-Петербурга.
Как сообщало ранее Piter.tv, наружное освещение на проспекте Культуры обновят.
Фото: gov.spb.ru
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