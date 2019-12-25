Ленсвет разместил закупки для определения разработчиков этих проектов.

В двух микрорайонах Петергофа пройдет реконструкция наружного освещения. ГБУ "Ленсвет" разместило закупки, в рамках которых предполагается осуществить первый этап проектов – найти компании для разработки необходимых комплектов проектной и рабочей документации.

За эти два лота Ленсвет готов заплатить в общей сложности 23,3 миллиона рублей.

Заявки от претендентов на ГБУ принимает до 27 мая.

Финансируется этот этап работ из бюджета Санкт-Петербурга.

Как сообщало ранее Piter.tv, наружное освещение на проспекте Культуры обновят.

Фото: gov.spb.ru